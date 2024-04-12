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Большаков Михаил Михайлович

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Место рождения

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Большаков Михаил

Мать: не указана

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.01.1925

Жена: Большакова Анастасия Алексеевна

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.12.1926

Дочь: Охапкина Таисия

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Большаков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Большой Приклон, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.06.1931

Сын: Большаков Александр

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
04.06.1934

Дочь: Большакова Роза Михайловна

Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Призыв на военную службу
С 16.07.1941 по 05.10.1945
Место жительства
17.03.1947
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Вязники, Пролетарская ул. 26/2 Мастер чесального отдела фабрики им. Карла Либкнехта г. Вязники
Смерть
13.07.1949
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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