Большаков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти13.07.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Большаков Михаил
Бракосочетание
24.01.1925
Рождение ребёнка
11.12.1926
Дочь: Охапкина Таисия
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1928
Сын: Большаков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.06.1931
Сын: Большаков Александр
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.06.1934
Дочь: Большакова Роза Михайловна
Мать ребёнка: Большакова Анастасия Алексеевна
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Призыв на военную службу
С 16.07.1941 по 05.10.1945
Место жительства
17.03.1947
Вязники, Пролетарская ул. 26/2 Мастер чесального отдела фабрики им. Карла Либкнехта г. Вязники
Смерть
13.07.1949