Полкачев Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Полкачев Сергей Ефремович
Мать ребёнка: ?
Куйбышевская обл., Зубово-Полянский р-н, с. С.-Пичпанда
Рождение ребёнка
1911
Сын: Полкачев Николай Ефремович
Мать ребёнка: ?
Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, с. Пичпанда
Смерть
Неизвестно