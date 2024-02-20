Полкачев Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полкачев Ефрем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Полкачев Сергей Ефремович

Мать ребёнка: ?

Куйбышевская обл., Зубово-Полянский р-н, с. С.-Пичпанда
Рождение ребёнка
1911

Сын: Полкачев Николай Ефремович

Мать ребёнка: ?

Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, с. Пичпанда
Смерть
Неизвестно
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