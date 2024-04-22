Залеский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залеский Иосиф

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

03.10.1863

Дата смерти

26.01.1931

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1863

Отец: Залесский Ян

Мать: Залеская Мария

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Свенцицкая Розалия

Мать ребёнка: Залеская Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Залесская Мария

Мать ребёнка: Залеская Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марциновская Мария Иосифа

Мать ребёнка: Залеская Анна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Залесский Ян

Мать ребёнка: Залеская Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Табачук Антонина

Мать ребёнка: Залеская Анна

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Залесская Бронислава

Мать ребёнка: Залеская Анна

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.1931
Коломыя, Івано-Франківська область
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