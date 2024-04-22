Залеский Иосиф
Место рождения
Дата рождения03.10.1863
Дата смерти26.01.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1863
Отец: Залесский Ян
Мать: Залеская Мария
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Свенцицкая Розалия
Мать ребёнка: Залеская Анна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Залесская Мария
Мать ребёнка: Залеская Анна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марциновская Мария Иосифа
Мать ребёнка: Залеская Анна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Залесский Ян
Мать ребёнка: Залеская Анна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Табачук Антонина
Мать ребёнка: Залеская Анна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Залесская Бронислава
Мать ребёнка: Залеская Анна
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.1931