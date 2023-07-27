Козин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Александр Александрович

Козин Александр Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1947

Жена: Козина (кутина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.1950

Сын: Козин Александр Александрович

Мать ребёнка: Козина (кутина) Анна Михайловна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (козина) Вера Александровна

Мать ребёнка: Козина (кутина) Анна Михайловна

Смерть
1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close