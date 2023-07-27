Козин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
21.08.1950
Сын: Козин Александр Александрович
Мать ребёнка: Козина (кутина) Анна Михайловна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова (козина) Вера Александровна
Мать ребёнка: Козина (кутина) Анна Михайловна
Смерть
1989