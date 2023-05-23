von Uexküll Johann
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1555
Дата смертиОколо 1600
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)
Мать ребёнка: Von Uexküll Anna
Бракосочетание
20.03.1603
Жена: Von Uexküll Anna
Reval (Tallinn), Estland
Ehepartner: Anna von Rosen
Работа или профессия
Неизвестно
Lantråd, (a. Mentzen)
Похороны
Около 1600
Reval (Tallinn), Estland
Смерть
Около 1600
Reval (Tallinn), Estland