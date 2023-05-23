von Uexküll Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Uexküll Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1555

Дата смерти

Около 1600

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1565 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1555

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Johansson Von Uexküll Yxkull Georg (Jürgen)

Мать ребёнка: Von Uexküll Anna

Бракосочетание
20.03.1603

Жена: Von Uexküll Anna

Reval (Tallinn), Estland
Ehepartner: Anna von Rosen
Работа или профессия
Неизвестно
Lantråd, (a. Mentzen)
Похороны
Около 1600
Reval (Tallinn), Estland
Смерть
Около 1600
Reval (Tallinn), Estland
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