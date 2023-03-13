Мичурина (Тутаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина (Тутаева) Анна

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Тутовъ Устинъ

Мать: Тутова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мичуринъ Петръ

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мичурина Марья

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мичурина) Агафья

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Мичурин) Крестинья

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Мичуринъа) Василиса

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мичуринъ Андрей

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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