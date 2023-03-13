Мичурина (Тутаева) Анна
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Тутовъ Устинъ
Мать: Тутова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мичуринъ Петръ
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мичурина Марья
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мичурина) Агафья
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Мичурин) Крестинья
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Мичуринъа) Василиса
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мичуринъ Андрей
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ