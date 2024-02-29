Пономарева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1795 и 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Сын: Пономарев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно