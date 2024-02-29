Пономарева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1795 и 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Пономарев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Анисимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Анисимович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Алексей Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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