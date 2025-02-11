Кузина Первая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузина Первая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Кузин Андрей Михаилович1860 г.р.
Дети
Зубарева Людмила Андреевна Кузина1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Андрей Михаилович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Зубарева Людмила Андреевна Кузина

Отец ребёнка: Кузин Андрей Михаилович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

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