Кузина Первая Жена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Кузин Андрей Михаилович1860 г.р.
Дети
Зубарева Людмила Андреевна Кузина1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Зубарева Людмила Андреевна Кузина
Отец ребёнка: Кузин Андрей Михаилович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область