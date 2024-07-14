Пискунова Варвара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПискунова Варвара Ивановна

Пискунова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1884

Сын: Пискунов Иоанн

Отец ребёнка: Пискунов Стефан Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.07.1887

Сын: Пискунов Николай

Отец ребёнка: Пискунов Стефан Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.