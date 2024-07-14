Пискунова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1884
Сын: Пискунов Иоанн
Отец ребёнка: Пискунов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1887
Сын: Пискунов Николай
Отец ребёнка: Пискунов Стефан Иванович
Смерть
Неизвестно