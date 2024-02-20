Макмак (Калиниченкова) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1896
Сын: Макмак Александр Иванович
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: (Макмак) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Макмак) Любов
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Макмак Константин Иванович
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Макмак) Фотия Ивановна
Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович