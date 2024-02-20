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Макмак (Калиниченкова) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Неизвестно Константин Семенович

Мать: (Тимир) Фотия Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Макмак Александр Иванович

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: (Макмак) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Макмак) Любов

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Макмак Константин Иванович

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Макмак Андрей Иванович

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Макмак) Фотия Ивановна

Отец ребёнка: Макмак Иван Соломонович

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