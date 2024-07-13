Петрова Елизавета Дмитриевна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Фёдор

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петров Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Рождение ребёнка
1850

Сын: Петров Евдоким Фёдорович

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Петрова Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор

Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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