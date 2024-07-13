Петрова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Фёдор
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Петрова Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор
Шабалина, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно