(Барабаш) Матрена Афанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабаш) Матрена Афанасиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.01.1909

Дата смерти

20.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1909

Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич

Мать: Христина Власовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-137,зап.-4
Смерть
20.09.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-197,зап.-45
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