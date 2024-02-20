(Барабаш) Матрена Афанасиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.01.1909
Дата смерти20.09.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1909
Отец: Барабаш Афанасий Алексеевич
Мать: Христина Власовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-137,зап.-4
Смерть
20.09.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-197,зап.-45