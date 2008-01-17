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Платонова Софья Сергеевна
Платонова Софья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.2008
Пол
Женский
Отец
Платонов Сергей Владимирович
1980 г.р.
Мать
Платонова (Тарасова) Мария
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2008
Отец:
Платонов Сергей Владимирович
Мать:
Платонова Мария
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