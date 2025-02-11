Багрова Марфа Филипповна Первойкина 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Марфа Филипповна Первойкина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1884, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Первойкин Филипп Никитич1862 г.р.
Супруги
Багров Яков Никитич17.10.1882 г.р.
Дети
Багров Василий Яковлевич04.03.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Первойкин Филипп Никитич

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Багров Яков Никитич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.03.1909

Сын: Багров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Багров Яков Никитич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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