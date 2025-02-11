Багрова Марфа Филипповна Первойкина
женский, родилась 1884, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПервойкин Филипп Никитич1862 г.р.
Супруги
Багров Яков Никитич17.10.1882 г.р.
Дети
Багров Василий Яковлевич04.03.1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Первойкин Филипп Никитич
Мать: не указана
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1901
Муж: Багров Яков Никитич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1909
Отец ребёнка: Багров Яков Никитич
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно