Некитина Анна Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно