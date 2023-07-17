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Некитина Анна Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Некитин Рафаил Алексеевич

Мать: Некитина (Канашева) Татьяна Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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