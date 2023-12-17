Гринин Николай Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринин Николай Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гринин Даниил Захарович

Мать: Гринина Евдокия Афанасиевна

Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринина Мария Никитична

Рождение ребёнка
01.02.1954

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Гринина Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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