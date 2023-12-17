Гринин Николай Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
13.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринина Мария Никитична
Рождение ребёнка
01.02.1954
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Гринина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринина Мария Никитична
Смерть
Неизвестно