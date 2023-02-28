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Рожков Григорий Антонович

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Место рождения

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.

Сын: Рожков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Пермина Анастасия Анисимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермина Анастасия Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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