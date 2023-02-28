Рожков Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.
Сын: Рожков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Пермина Анастасия Анисимовна
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно