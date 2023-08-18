Калинкина Наталья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Наталья Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.

Сын: Калинкин Федор Аверьянов

Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1848 ст.

Сын: Калинкин Герасим Аверьянов

Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1849 ст.

Сын: Калинкин Яков Аверьянов

Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Калинкин Василий Аверьянов

Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Аверьян Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1853
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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