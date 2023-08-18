Калинкина Наталья Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1845 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев
Рождение ребёнка
06.02.1848 ст.
Сын: Калинкин Герасим Аверьянов
Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев
Рождение ребёнка
16.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Калинкин Василий Аверьянов
Отец ребёнка: Калинкин Аверьян Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853