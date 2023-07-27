(Черных) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черных) Мария Петровна

(Черных) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Черных Петр Александрович

Мать: Черных Анисья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close