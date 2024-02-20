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Левуцкий Дорофей

Место рождения

казак Азовского казачьего войска

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Левуцкий Андрей

Мать: Левуцкая ?

казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1824

Сын: Левуцкий Иван

Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна

казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1831

Сын: Левуцкий Михаил

Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Левуцкий Никифор

Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна

казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1839

Сын: Левуцкий Афанасий

Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна

казак Азовского казачьего войска
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левуцкая Варвара Калиновна

Смерть
1838
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