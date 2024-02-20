Левуцкий Дорофей
Место рожденияказак Азовского казачьего войска
Дата рожденияДо 1800
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Левуцкий Андрей
Мать: Левуцкая ?
казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1824
Сын: Левуцкий Иван
Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна
казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1831
Сын: Левуцкий Михаил
Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Левуцкий Никифор
Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна
казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1839
Сын: Левуцкий Афанасий
Мать ребёнка: Левуцкая Варвара Калиновна
казак Азовского казачьего войска
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838