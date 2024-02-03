Благинина Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1791