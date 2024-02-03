Благинина Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Анна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Благинин Ефим Степанов

Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Благинин Петр Степанов

Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Благинин Иван Степанов

Отец ребёнка: Благинин Степан Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Степан Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1791
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