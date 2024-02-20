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Елизавета Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Рождение ребёнка
1846

Сын: Христофоров Евстафий Дмитриевич

Отец ребёнка: Христофоров Дмитрий Лазаревич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Рождение ребёнка
1848

Сын: Христофоров Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Христофоров Дмитрий Лазаревич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Смерть
Неизвестно
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