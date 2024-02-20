Елизавета Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1825
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Рождение ребёнка
1846
Сын: Христофоров Евстафий Дмитриевич
Отец ребёнка: Христофоров Дмитрий Лазаревич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Рождение ребёнка
1848
Сын: Христофоров Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Христофоров Дмитрий Лазаревич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 48
Смерть
Неизвестно