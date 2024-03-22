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Гуров Ананий Иванович

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гуров Иван Яковлев

Мать: Гурова Акулина Сергеевна

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.07.1861

Сын: Гуров Фока Ананьев

Мать ребёнка: Гурова Матрена Устинова

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Матрена Устинова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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