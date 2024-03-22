Гуров Ананий Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гуров Иван Яковлев
Мать: Гурова Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
16.07.1861
Сын: Гуров Фока Ананьев
Мать ребёнка: Гурова Матрена Устинова
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Матрена Устинова
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно