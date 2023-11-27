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Уланов Артемий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Уланов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Апасова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уланов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривихина Анастасия Артемьевна

Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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