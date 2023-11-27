Уланов Артемий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Уланов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Апасова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уланов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривихина Анастасия Артемьевна
Мать ребёнка: Уланова Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно