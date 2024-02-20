Юрченко Мартын Саввич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1848
Дата смерти10.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Юрченко Савва Пантелеймонович
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Юрченко Михаил Мартынович
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1871
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Борисенко Христина Мартыновна
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пимок Акилина Мартыновна
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крамчанина Домникия Мартыновна
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Первакова Марина Мартыновна
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.12.1890
Дочь: Анастасия Мартыновна
Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
10.12.1918
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка