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Юрченко Мартын Саввич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1848

Дата смерти

10.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Юрченко Савва Пантелеймонович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Юрченко Михаил Мартынович

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1871

Жена: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Борисенко Христина Мартыновна

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пимок Акилина Мартыновна

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крамчанина Домникия Мартыновна

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Первакова Марина Мартыновна

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.12.1890

Дочь: Анастасия Мартыновна

Мать ребёнка: Юрченко Татьяна Антоновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
10.12.1918
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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