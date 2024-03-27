Севостьянов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севостьянов Василий Тимофеевич

Мать: Севостьянова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Затонская Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Севостьянов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Агапия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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