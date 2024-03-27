Севостьянов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Затонская Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Севостьянов Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Севостьянова Агапия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно