Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Дьяченко Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно