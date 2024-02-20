Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Дьяченко Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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