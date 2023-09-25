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Нестеров Денис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981

Отец: Нестеров Владимир Дмитриевич

Мать: Нестерова Нина

Рождение ребёнка
01.01.2000

Сын: Нестеров Вадим Денисович

Мать ребёнка: Люда

Рождение ребёнка
21.09.2002

Сын: Нестеров Данил Денисович

Мать ребёнка: Люда

Рождение ребёнка
28.09.2006

Дочь: Нестерова Вика Денисовна

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люда

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