Нестеров Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1981
Отец: Нестеров Владимир Дмитриевич
Мать: Нестерова Нина
Рождение ребёнка
01.01.2000
Мать ребёнка: Люда
Рождение ребёнка
21.09.2002
Мать ребёнка: Люда
Рождение ребёнка
28.09.2006
Дочь: Нестерова Вика Денисовна
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люда