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Кунгурцева Хиония Михайловна

Место рождения

Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния

Дата рождения

08.04.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1830

Отец: Кунгурцев Михаил

Мать: Кунгурцева -- Мавра

Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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