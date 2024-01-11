Кунгурцева Хиония Михайловна
Место рожденияСело Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Дата рождения08.04.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1830
Отец: Кунгурцев Михаил
Мать: Кунгурцева -- Мавра
Село Букреево-Плесо , Андреевская волость (Кочковский район), Барнаульский уезд, Томская губерния
Смерть
Неизвестно