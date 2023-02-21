Крестина Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестина Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ермолай Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1808

Муж: Яков Никитин

Грызово, Сосницкая волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Калина Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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