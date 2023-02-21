Крестина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ермолай Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1808
Муж: Яков Никитин
Грызово, Сосницкая волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1815
Сын: Калина Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Лисино, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно