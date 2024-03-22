Чупин Федор Николаев
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1867 ст.
Мать ребёнка: Чупина Агафья Аникина
170-9-925 (ГАТО, г. Томск). Лист 871 на ФС (лист 354 оборот и 355 в книге). Д. Осколково Федор Николаев Чупин и жена Агафья Аникина родился сын Николай 25.05.1867г. Воспреемник - Власий Леонтьев Чупи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Агафья Аникина
Смерть
Неизвестно