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Чупин Федор Николаев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Николай Ксенофонтов

Мать: Чупина Ефросинья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1867 ст.

Сын: Чупин Николай Федоров

Мать ребёнка: Чупина Агафья Аникина

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-925 (ГАТО, г. Томск). Лист 871 на ФС (лист 354 оборот и 355 в книге). Д. Осколково Федор Николаев Чупин и жена Агафья Аникина родился сын Николай 25.05.1867г. Воспреемник - Власий Леонтьев Чупи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Агафья Аникина

Смерть
Неизвестно
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