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Голод Яков Спиридонович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

07.10.1875 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1875 ст.

Отец: Голод Спиридон (Свирид) Павлович

Мать: Голод (Василенко) Марфа Никитична

Покровское, Чернігівська область
Крещение
08.10.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Евсевий Никитич Василенко и казачка Наталья Алексеевна Деркач
Бракосочетание
20.01.1895 ст.

Жена: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.

Сын: Голод Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.

Дочь: Голод Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.

Сын: Голод Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.

Сын: Голод Пантелеймон Яковлевич

Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
03.02.1913 ст.
Покровское, Чернігівська область
Семён Яковлевич Нагорный
Смерть
После 1914

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