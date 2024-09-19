Голод Яков Спиридонович
Место рождения
Дата рождения07.10.1875 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1875 ст.
Крещение
08.10.1875 ст.
Казак Евсевий Никитич Василенко и казачка Наталья Алексеевна Деркач
Бракосочетание
20.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.
Дочь: Голод Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.
Сын: Голод Пантелеймон Яковлевич
Мать ребёнка: Голод (Скоробогатько) Зиновия Георгиевна
Восприемник
03.02.1913 ст.
Семён Яковлевич Нагорный
Смерть
После 1914