Воробьева (Фадина) Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.03.1891
Муж: Воробьев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Воробьев Петр Иванов
Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимов
Смерть
После 1891