Воробьева (Фадина) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Фадина) Акилина Иванова

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.03.1891

Муж: Воробьев Иван Ефимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Воробьев Петр Иванов

Отец ребёнка: Воробьев Иван Ефимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1891

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