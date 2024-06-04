Сухорукова Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков (Аралин) Семен Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Сухорукова) Варвара Семенова

Отец ребёнка: Сухоруков (Аралин) Семен Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Сухорукова) Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Сухоруков (Аралин) Семен Михайлов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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