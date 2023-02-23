Ерофеева Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Анна Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ерофеев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лукина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лукина Мария Павловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евсеева Александра Павловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ерофеев Яков Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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