Ерофеева Анна Спиридоновна
женский, родилась 1852
умерла Неизвестно
Дети
Ерофеев Алексей Павлович1874 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евсеева (Ерофеева) Александра Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Ерофеева) Варвара Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно