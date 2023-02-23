Ерофеева Анна Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лукина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лукина Мария Павловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евсеева Александра Павловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно