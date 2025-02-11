Ерофеева Анна Спиридоновна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Анна Спиридоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852

умерла Неизвестно

Дети
Ерофеев Алексей Павлович1874 г.р.
Евсеева (Ерофеева) Александра Павловна1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ерофеев Алексей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евсеева (Ерофеева) Александра Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Ерофеева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ерофеев Яков Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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