Фурсов Яков Семенович (Унтер-Офицер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Яков Семенович (Унтер-Офицер)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

08.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1888

Отец: Фурсов Семен Романович

Мать: Фурсова Пелагия Игнатовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
06.11.1906

Жена: Фурсова Елена Федоровна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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