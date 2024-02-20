Фурсов Яков Семенович (Унтер-Офицер)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения08.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1888
Отец: Фурсов Семен Романович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
06.11.1906
Жена: Фурсова Елена Федоровна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
12.08.1910
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно