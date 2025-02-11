Бурдаев Филипп Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бурдаев Филипп Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Бурдаева Фекла Тимофеевна1834 г.р.
Дети
Бурдаев Яков Филиппович16.03.1869 г.р.
Бурдаев Иван ФилипповичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдаев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Бурдаева Фекла Тимофеевна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдаева Фекла Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Бурдаев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Бурдаева Фекла Тимофеевна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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