Бурдаев Филипп Александрович
мужской, родился Неизвестно, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Бурдаева Фекла Тимофеевна1834 г.р.
Дети
Бурдаев Яков Филиппович16.03.1869 г.р.
Бурдаев Иван ФилипповичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдаева Фекла Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1869
Мать ребёнка: Бурдаева Фекла Тимофеевна
Смерть
Неизвестно