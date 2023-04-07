Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Макаров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Абакум Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Макаров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Макаров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Макаров

Смерть
Неизвестно
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