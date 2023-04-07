Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Макаров
Рождение ребёнка
1813
Сын: Абакум Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Макаров
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Макаров
Смерть
Неизвестно