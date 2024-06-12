Гарбузов Григорий Ипатович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГарбузов Григорий Ипатович

Гарбузов Григорий Ипатович

Место рождения

Мокрядка, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарбузов Ипат

Мать: не указана

Мокрядка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мокрядка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мокрядка, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарбузов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мокрядка, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.