Черкас Левтерий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркас Левтерий Афанасьевич

Черкас Левтерий Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

04.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888

Отец: Черкас Афанасий Михайлович

Мать: Черкас Христина Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-100,зап.-30
Смерть
Неизвестно
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-лихорадка | ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close