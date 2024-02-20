Черкас Левтерий Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения04.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-100,зап.-30
Смерть
Неизвестно
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-лихорадка | ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10