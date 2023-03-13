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Гурентьева (Сентюрина) Татьяна
Гурентьева (Сентюрина) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сентюринъ Василий
1850 г.р.
Мать
Сентюрина (Сычева) Пелагея
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сентюринъ Василий
Мать:
Сентюрина Пелагея
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