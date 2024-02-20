Бровкин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1949
Дочь: Лубянская Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993