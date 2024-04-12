Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Акилина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Акилина Герасимова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Воинков Герасим Иванов

Мать: Воинкова Агафия Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1807

Муж: Воинков Илья Васильев

Рождение ребёнка
06.12.1808

Сын: Воинков Николай Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1811

Дочь: Пелагия Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1815

Сын: Воинков Андрей Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.10.1816

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1817

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Воинков Павел Ильин

Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев

Смерть
Неизвестно
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