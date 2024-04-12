Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Акилина Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Воинков Герасим Иванов
Бракосочетание
05.07.1807
Рождение ребёнка
06.12.1808
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1811
Дочь: Пелагия Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Рождение ребёнка
18.08.1815
Сын: Воинков Андрей Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1816
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1817
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Воинков Павел Ильин
Отец ребёнка: Воинков Илья Васильев
Смерть
Неизвестно