Калямина Мария Прокофьевна
женский, родилась 1856
умерла 09.09.1906, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
Калямин Федор Иванович03.02.1877 г.р.
Савельева Варвара Ивановна Калямина01.12.1878 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1877
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1878
Дочь: Савельева Варвара Ивановна Калямина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.1884
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.06.1893
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1896
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: (Калямина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: (Калямина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.09.1906