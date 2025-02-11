Калямина Мария Прокофьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Калямина Мария Прокофьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856

умерла 09.09.1906, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Калямин Федор Иванович03.02.1877 г.р.
Савельева Варвара Ивановна Калямина01.12.1878 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1877

Сын: Калямин Федор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: Савельева Варвара Ивановна Калямина

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Калямин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1888

Сын: Калямин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Калямин Петр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Калямин Георгий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: (Калямина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: (Калямина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
09.09.1906
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.