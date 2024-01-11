Рябина (Потапова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябина (Потапова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябин Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
22.09.1982

Дочь: Гущина (Рябина) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Рябин Александр Юрьевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1990

Дочь: (Рябина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Рябин Александр Юрьевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

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