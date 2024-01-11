Рябина (Потапова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1982
Дочь: Гущина (Рябина) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Рябин Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
10.03.1990
Дочь: (Рябина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Рябин Александр Юрьевич