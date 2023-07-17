Ряхина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряхин Андрей Андреевич

Мать: Ряхина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Павловна

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Павел

Смерть
Неизвестно

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