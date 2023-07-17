Ряхина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряхин Андрей Андреевич
Мать: Ряхина Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Павловна
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Павел
Смерть
Неизвестно