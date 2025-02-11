Катерина 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Катерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Григорий Васильев1807 г.р.
Дети
Татьяна Григорьева1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Смерть
Неизвестно

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