Катерина
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Григорий Васильев1807 г.р.
Дети
Татьяна Григорьева1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно