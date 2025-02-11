Кузнецов Василий Павлович
мужской, родился 1862, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Павел ТерентьевичНеизвестно г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Кузнецов Павел Терентьевич
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно