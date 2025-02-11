Кузнецов Василий Павлович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Василий Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1862, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Павел ТерентьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Юртаева) Акилина Филипповна1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кузнецов Павел Терентьевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1886

Жена: Кузнецова (Юртаева) Акилина Филипповна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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