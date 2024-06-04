Благов Михаил Любимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Благов Любим Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благова Анна Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Спитова (Благова) Степанида Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: (Благова) Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Благова Анна Трофимова
Смерть
После 1762