Благов Михаил Любимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благов Михаил Любимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Благов Любим Сергеев

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благова Анна Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Благов Степан Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Спитова (Благова) Степанида Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: (Благова) Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Благова Анна Трофимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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