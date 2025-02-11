Матрена 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Елисей Фомин1809 г.р.
Дети
Агафья Елисеева1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Фомин

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Смерть
Неизвестно

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