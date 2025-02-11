Матрена
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Елисей Фомин1809 г.р.
Дети
Агафья Елисеева1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Фомин
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Фомин
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно